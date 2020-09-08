ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Експерт розповіла про масштаби підкупу на місцевих виборах

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 09:15
Експерт розповіла про масштаби підкупу на місцевих виборах
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Масштаб підкупу під час виборчої кампанії на місцевих виборах буде залежати від реакції з боку правоохоронців. Зараз вже є підкуп у вигляді різних продуктів харчування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, виборці звикли отримувати "подарунки". При цьому на місцевих виборах такий підкуп працює більш системно, ніж на національних.

"На місцеві вибори йдуть бізнесмени, у когось є плитковий завод, у когось- цукровий, у кого-то пекарня і так далі. Одні кандидати хочуть цим "поділитися" з виборцем. А інші, розуміючи, що гречка програє грошам, можуть вдатися до підкупу у грошовій формі. Це буде, але масштаб залежить від того, як поліція буде діяти на перших етапах", - сказала Айвазовська.

Експерт додала, що на місцевих виборах вже спостерігається з боку кандидатів роздача цукру, цукрової вати, круасанів і шампанського, а також продуктових наборів. При цьому зараз розширили список того, що може вважатися підкупом.

"На цих виборах дещо по-іншому підкуп ідентифікується і досліджується, ніж раніше. Підкупом ми можемо називати практично все, що буде передаватися у вигляді матеріальних благ, при використанні назви партії, імені кандидата, його зображення, логотипу", - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в період виборчого процесу партіям заборонено займатися благодійною допомогою.

Також РБК-Україна писало, місцеві вибори не можуть бути скасовані, але можуть бути відстрочені на термін до 90 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України подкупОПОРАМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся