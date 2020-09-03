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ЦВК зареєструвала першого кандидата на довиборах в Раду по 208 округу

Київ, Четвер 03 вересня 2020 00:35
ЦВК зареєструвала першого кандидата на довиборах в Раду по 208 округу
Фото: Олексій Оскер (facebook.com/alexey.osker)
Автор: Инна Собора

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 2 вересня зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208. Довибори відбудуться 25 жовтня після того, як у травні знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка.

Про це повідомили в прес-службі ЦВК,

Так, на проміжних виборах кандидатом в нардепи зареєстрували Олексія Оскера. Він балотується у порядку самовисування.

Оскер народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він безпартійний, проживає в місті Суми, судимість відсутня.

Нагадаємо, у середу, 26 серпня, розпочався виборчий процес на проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

Політична партія "Слуга народу" обрала кандидатом на довиборах у Верховну раду по 208-му округу Анатолія Гунька.

Також по округу має намір балотуватися лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

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