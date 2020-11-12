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В Черновцах второй тур выборов мэра пройдет 29 ноября

Новина українською → Черновцы, Четверг 12 ноября 2020 16:02
В Черновцах второй тур выборов мэра пройдет 29 ноября Фото Роман Кличук (facebook.com/klichuk.roman)
Автор: Роман Тверденко

В Черновцах пройдет второй тур выборов мэра. Он состоится 29 ноября.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

В борьбе за должность городского главы сойдутся Роман Кличук от партии "Единственная альтернатива" и Виталий Михайлишин от "Команды Михайлишина". Кличук в первом туре набрал 27,23% или 15 317 голосов, а Михайлишин - 21,31% или 11 988 голосов.

Напомним, что во вторник Черновицкую ТИК обязали до полуночи 11 ноября установить результаты выборов. Тогда ЦИК получил жалобу от одной из политических партий о бездеятельности Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии.

Отметим, что второй тур местных выборов 15 ноября состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне.

Второй тур местных выборов 22 ноября состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

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