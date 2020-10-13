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Червоненко вызвал Труханова на стадион на дебаты

Новина українською → Одесса, Вторник 13 октября 2020 14:41
Червоненко вызвал Труханова на стадион на дебаты Фото: Евгений Червоненко (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Кандидат на должность Одесского городского головы от партии "Наш край" Евгений Червоненко вызвал на 18 октября на дебаты действующего мэра Геннадия Труханова. Дебаты должны состояться на стадионе.

Об этом Червоненко сообщил в своем ролике.

Дебаты должны состояться 18 октября в 19:00 на стадионе "Черноморец" в Одессе.

Зрители смогут наблюдать за дебатами онлайн.

"Это Одесса и это стадион. Я хочу спросить тебя, Гена, где деньги? Почему город с самым большим портом и самыми умными в мире людьми - такой бедный? Почему десяток приближенных твоих живут за счет всех? Почему люди должны содержать твои схемы, а не свои семьи? По какому праву ты забрал Одессу у одесситов?" - спрашивает в ролике Червоненко.

По его словам, это будут легендарные дебаты, которых не было в истории Украины.

"Одесса заслуживает правды, Одесса заслуживает честности. Казаться и быть - это две большие разницы. Я жду тебя, Гена, не прийти - невозможно", - сказал Червоненко.

Напомним, 21 сентября участники конференции Одесской областной организации политической партии "Наш край" поддержали кандидатуру Евгения Червоненко на пост мэра Одессы.

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