ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 14:37
Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Местные выборы в Украине состоятся уже на этой неделе, 25 октября. В Министерстве здравоохранения объяснили правила голосования во время пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Правила на избирательном участке

  • Людей должны опросить о наличии заболеваний и провести температурный скрининг.
  • На входе в участок должен находиться дезинфектор.
  • У входа и в помещении должна быть разметка о социальной дистанции,
  • Минздрав рекомендует пребывание не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
  • Лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в маске.
  • Ткань на столе запрещена.
  • Расстояние между посадочными местами - не менее 1 метра или между ними должны быть прозрачные экраны.
  • Разделены потоки избирателей на вход и выход.
  • Уборка контактных поверхностей каждые два часа.
  • Влажная уборка каждые четыре часа.
  • Мебель должны быть из материалов, которые подвергаются дезинфекции.
  • Должны быть контейнеры для сбора и дезинфекции.

Как проголосовать

  • Избиратель должен зайти в помещение участка в маске.
  • Перед входом и после выхода обработать руки дезинфектором.
  • Держать дистанцию не менее 1,5 метров.
  • При возможности пользоваться собственной ручкой.
  • Не брать с собой детей.
  • Минимизировать время пребывания в помещении.

Правила голосования избирателей, которые находятся на самоизоляции

В Минздраве рекомендуют:

  • голосовать по месту жительства,
  • до голосования нужно не позднее 20 часов 23 октября подать в участковые избирательные комисси заявление и медсправку,
  • лица, которые обеспечивают избирательный процесс, должны быть в масках, защитных щитках и перчатках,
  • избиратель самостоятельно показывает документ, подтверждающий личность и гражданство Украины

Напомним, МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов.

Отметим, что в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 правила голосование
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Дистанция и дезинфекция: как проголосовать на местных выборах в Украине