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В Днепре задержали двух мужчин, препятствовавших работе избиркома

Новина українською → Днепр, Понедельник 26 октября 2020 10:56
В Днепре задержали двух мужчин, препятствовавших работе избиркома Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Днепре задержали двух мужчин (27 и 22 лет) по подозрению в том, что они препятствовали работе избирательной комиссии. Отмечается, что они выбили двери на одном из участков города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В частности, 25 октября около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение, что на участке в Соборном районе города Днепр неизвестные совершают хулиганские действия.

"Группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего скрылись с места событий", - проинформировали в полиции.

Позже полицейские задержали лиц, причастных к совершению этого преступления. Они являются жителями Днепра.

"Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя).

Напомним, в Украине 25 октября правоохранители открыли 159 уголовных дел по фактам нарушений во время выборов. Также они составили 324 протокола о совершении административных правонарушений.

Как писало РБК-Украина, на одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.

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