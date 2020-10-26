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У Дніпрі затримали двох чоловіків, які перешкоджали роботі виборчкому

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 26 жовтня 2020 10:56
У Дніпрі затримали двох чоловіків, які перешкоджали роботі виборчкому Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Дніпрі затримали двох чоловіків (27 і 22 років) за підозрою у тому, що вони перешкоджали роботі виборчої комісії. Відзначається, що вони вибили двері на одній з дільниць міста.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Зокрема, 25 жовтня близько 9 години вечора в поліцію надійшло повідомлення, що на ділянці в Соборному районі міста Дніпро невідомі скоюють хуліганські дії.

"Група осіб намагається потрапити в приміщення виборчої дільниці, розташованої на території школи. Під час конфлікту двоє чоловіків вибили вхідні двері в кімнату, де члени виборчої комісії здійснювали підрахунок голосів, після чого зникли з місця подій", - поінформували в поліції.

Пізніше поліцейські затримали осіб, причетних до скоєння цього злочину. Вони є жителями Дніпра.

"Обидва чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також у якості речового доказу поліцейські вилучили автомобіль, на якому пересувалися затримані", - сказано в повідомленні.

За даним фактом відкрито дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних справ за фактами порушень під час виборів. Також вони склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Як писало РБК-Україна, на одній з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.

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