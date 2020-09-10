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Эксперты пояснили, чем крупному бизнесу интересны местные выборы

Новина українською → Киев, Четверг 10 сентября 2020 09:34
Эксперты пояснили, чем крупному бизнесу интересны местные выборы Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Большой бизнес на местах активно включается в избирательные кампании. Крупный бизнес зачастую расставляет своих кандидатов в разных партийных списках.

Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, говорится в материале РБК-Украина "Вечные интересы: кого крупный бизнес поддержит на местных выборах".

"В чем их интерес? Для получения контроля или влияния над местной властью. Это как раз и будет еще одна из особенностей этой кампании - возможность торговли местами", - считает он.

Эксперты считают, что в спонсировании команд на местных выборах прежде всего заинтересован региональный бизнес - застройщики и компании, зарабатывающие на тендерах от местных советов.

В то же время, украинским олигархам важно испробовать и нарастить узнаваемость тех политических проектов, которые в будущем они смогут продвигать во время парламентской кампании. Также активность олигархов может проявляться только в тех регионах и промышленных городах, где расположены их холдинги и стратегические предприятия.

"Например, для Рината Ахметова это места локации его металлургического и горнодобывающего бизнеса - Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог. Для Игоря Коломойского - Днепропетровская и Ивано-Франковская область, Волынь. Для супругов Герег - Хмельницкая область. Для Виктора Пинчука - это Днепр и Никополь", - объяснил изданию Фесенко.

Контроль над местными органами власти означает для них содействие в деятельности их предприятий - инфраструктура, транспорт, регулирование экологических и социальных вопросов, а также коммуникация с местным населением.

Напомним, эксперты рассказали, как олигархи финансируют партии.

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