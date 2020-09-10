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Експерти пояснили, чим великому бізнесу цікаві місцеві вибори

Новость на русском → Київ, Четвер 10 вересня 2020 09:34
Експерти пояснили, чим великому бізнесу цікаві місцеві вибори Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Великий бізнес на місцях активно включається у виборчі кампанії. Великий бізнес часто розставляє своїх кандидатів в різних партійних списках.

Про це заявив голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вічні інтереси: кого великий бізнес підтримає на місцевих виборах".

"У чому їхній інтерес? Для отримання контролю або впливу над місцевою владою. Це як раз і буде ще одна з особливостей цієї кампанії - можливість торгівлі місцями", - вважає він.

Експерти вважають, що у спонсоруванні команд на місцевих виборах насамперед зацікавлений регіональний бізнес - забудовники і компанії, які заробляють на тендерах від місцевих рад.

У той же час, українським олігархам важливо випробувати і наростити впізнаваність тих політичних проектів, які в майбутньому вони зможуть просувати під час парламентської кампанії. Також активність олігархів може виявлятися тільки в тих регіонах і промислових містах, де розташовані їх холдинги і стратегічні підприємства.

"Наприклад, для Ріната Ахметова це місця локації його металургійного і гірничорудного бізнесу - Запоріжжя, Маріуполь, Кривий Ріг. Для Ігоря Коломойського, Дніпропетровська та Івано-Франківська область, Волинь. Для подружжя Герег - Хмельницька область. Для Віктора Пінчука - це Дніпро і Нікополь", - пояснив виданню Фесенко.

Контроль над місцевими органами влади означає для них сприяння в діяльності їх підприємств - інфраструктура, транспорт, регулювання екологічних і соціальних питань, а також комунікація з місцевим населенням.

Нагадаємо, експерти розповіли, як олігархи фінансують партії.

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