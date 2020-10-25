Экзитполы местных выборов: где и когда смотреть первые результаты

На местных выборах 2020 года большинство крупных социологических компаний решили не проводить экзитполы по всей Украине. Подсчетом электоральных симпатий в отдельных регионах преимущественно занимаются социологи локального масштаба. Результаты появятся после закрытия избирательных участков в 20:00.

Социологическая группа "Рейтинг" одна из немногих крупных фирм национального масштаба, которая на этих выборах опрашивает избирателей по всей стране. В компании заявили, что планируют охватить 400 участков и рассчитывают получить ответы от 20-22 тысяч респондентов.

Всеукраинский экзитпол и вопросы от Зеленского

Результаты исследования "Рейтинг" намерен опубликовать на своем сайте и на страницах в социальных сетях. Возможно также проведение отдельной пресс-конференции по итогам работы социологов на местных выборах.

Свой общеукраинский экзитпол проводит и телеканал "Украина 24" вместе со "Студией Савика Шустера". Данные будут представлены в 20:01 в прямом эфире. Речь идет об опросах на участках в 12 городах: Киев, Днепр, Харьков, Мариуполь, Одесса, Николаев, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Львов, Винница и Черкассы.

Было заявлено, что исследование проведут с помощью социологической компании Liberty Report. Ожидается, что опрос охватит 40-60 тысяч людей по всей стране на 554 избирательных участках. По итогам будут названы имена вероятных победителей выборов мэров в первом туре и партии, которые смогли преодолеть 5% барьер.

В этом году 25 октября проходит и своеобразный "экзитпол" от Владимира Зеленского под названием "5 вопросов от Президента". Украинцам предложили определиться со своим отношением к свободной экономической зоне на Донбассе, легализации медицинского каннабиса, Будапештскому меморандуму, пожизненному заключению за коррупцию и сокращению количества депутатов Верховной рады до 300 человек.

В Офисе президента объяснили, что итоги всеукраинского опроса не будут иметь юридических последствий. Но сам Зеленский уточнил, что в последствии может продвигать определенные инициативы, ссылаясь на "волю народа", отображенную в результатах опроса.

Координирует этот процесс руководитель авторской группы "Квартал 95" Артем Гагарин. По его словам, волонтеры, которые предлагают всем желающим заполнить "бюллетени" на выходе из участков, получат "символическую оплату". Ранее партия "Слуга народа" заявила, что именно она заплатит за "экзитпол" от Зеленского.

Предварительные результаты всеукраинского опроса должны объявить в 20:20 в прямом эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24". В 21:00 также пройдет брифинг координатора Артема Гагарина по итогам этой кампании в Киеве.

Как работают экзитполы

Сама процедура предполагает опрос избирателей на выходе с участков. Это важная деталь, поскольку любая попытка выяснить мнение граждан до того, как они отдали свой голос, может быть расценена как манипуляция и давление на избирателя. В условиях низкой явки это может существенно повлиять на результаты выборов. Ведь, согласно исследованиям, около 10% избирателей определяются со своим выбором непосредственно на участке.

Также важно, что опрос должен быть анонимным. По умолчанию принято считать, что человек ответит правдиво на вопрос о том, за кого он проголосовал, если не требуется предоставить свои личные данные.

Зачем нужны экзитполы? Во-первых, они дают возможность узнать предварительные итоги выборов. В отличие от стандартного социологического опроса количество респондентов в экзитполе больше, потому полученные данные, при соблюдении всех стандартов для таких исследований, обычно не значительно отличаются от официальных результатов избирательных комиссий.

Во-вторых, в большинстве демократических стран экзитполы выступают также предохранителем от возможных махинаций при подсчете голосов. Если итоговые цифры сильно отличаются от данных таких опросов, то вполне закономерно возникает вопрос, насколько честно и прозрачно проходил избирательный процесс после закрытия участков. Но тут, конечно же, речь прежде всего идет об экзитполах от крупных социологических компаний с хорошей репутацией и "безгрешном" опыте проведения подобных исследований в прошлом.

Также важно не путать экзитполы с параллельным подсчетом голосов. Такую процедуру проводят официальные наблюдатели на выборах, которые имеют право находиться на участках после завершения голосования. Они могут представлять как политические партии, так и независимые общественные организации. В отдельных случаях итоги параллельного подсчета политики используют для того, чтобы потом оспорить официальные результаты в судах.