Екзитполи місцевих виборів: де і коли дивитися перші результати

На місцевих виборах 2020 року більшість великих соціологічних компаній вирішили не проводити екзитполи по всій Україні. Підрахунком електоральних симпатій в окремих регіонах переважно займаються соціологи локального масштабу. Результати з'являться після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Соціологічна група "Рейтинг" одна з небагатьох великих фірм національного масштабу, яка на цих виборах опитує виборців по всій країні. У компанії заявили, що планують охопити 400 ділянок і розраховують отримати відповіді від 20-22 тисяч респондентів.

Всеукраїнський екзит-пол і питання від Зеленського

Результати дослідження "Рейтинг" має намір опублікувати на своєму сайті та на сторінках у соціальних мережах. Можливо також проведення окремої прес-конференції за підсумками роботи соціологів на місцевих виборах.

Свій загальноукраїнський екзит-пол проводить і телеканал "Україна 24" разом зі "Студією Савіка Шустера". Дані будуть представлені в 20:01 у прямому ефірі. Йдеться про опитування на дільницях у 12 містах: Київ, Дніпро, Харків, Маріуполь, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Чернівці, Ужгород, Львів, Вінниця Черкаси.

Було заявлено, що дослідження проведуть за допомогою соціологічної компанії Liberty Report. Очікується, що опитування охопить 40-60 тисяч людей по всій країні на 554 виборчих дільницях. За підсумками будуть названі імена ймовірних переможців виборів мерів у першому турі і партії, які змогли подолати 5% бар'єр.

У цьому році 25 жовтня проходить і своєрідний "екзит-пол" від Володимира Зеленського під назвою "5 запитань від Президента". Українцям запропонували визначитися зі своїм ставленням до вільної економічної зони на Донбасі, легалізації медичного канабісу, Будапештського меморандуму, довічного ув'язнення за корупцію і скорочення кількості депутатів Верховної ради до 300 осіб.

В Офісі президента пояснили, що підсумки всеукраїнського опитування не будуть мати юридичних наслідків. Але сам Зеленський уточнив, що надалі може просувати певні ініціативи, посилаючись на "волю народу", відображену в результатах опитування.

Координує цей процес керівник авторської групи "Квартал 95" Артем Гагарін. За його словами, волонтери, які пропонують усім бажаючим заповнити "бюлетені" на виході з дільниць, отримають "символічну плату". Раніше партія "Слуга народу" заявила, що саме вона заплатить за "екзит-пол" від Зеленського.

Попередні результати всеукраїнського опитування повинні оголосити в 20:20 у прямому ефірі програми "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна-24". О 21:00 також відбудеться брифінг координатора Артема Гагаріна за підсумками цієї кампанії в Києві.

Як працюють екзитполи

Сама процедура передбачає опитування виборців на виході з дільниць. Це важлива деталь, оскільки будь-яка спроба з'ясувати думку громадян до того, як вони віддали свій голос, може бути розцінена як маніпуляція і тиск на виборця. В умовах низької явки це може суттєво вплинути на результати виборів. Адже, згідно з дослідженнями, близько 10% виборців визначаються зі своїм вибором безпосередньо на ділянці.

Також важливо, що опитування повинно бути анонімним. За замовчуванням прийнято вважати, що людина правдиво відповість на питання про те, за кого вона проголосувала, якщо не потрібно надати свої особисті дані.

Навіщо потрібні екзитполи? По-перше, вони дають можливість дізнатися попередні підсумки виборів. На відміну від стандартного соціологічного опитування, кількість респондентів в екзитполі більша, тому отримані дані, при дотриманні всіх стандартів для таких досліджень, зазвичай не значно відрізняються від офіційних результатів виборчих комісій.

По-друге, у більшості демократичних країн екзитполи виступають також запобіжником від можливих махінацій при підрахунку голосів. Якщо підсумкові цифри сильно відрізняються від даних таких опитувань, то ж цілком закономірно виникає питання, наскільки чесно і прозоро проходив виборчий процес після закриття дільниць. Але тут, звичайно ж, перш за все йдеться про экзитполах від великих соціологічних компаній з хорошою репутацією і "безгрішним" досвід проведення подібних досліджень в минулому.

Також важливо не плутати екзитполи з паралельним підрахунком голосів. Таку процедуру проводять офіційні спостерігачі на виборах, які мають право перебувати на дільницях після завершення голосування. Вони можуть представляти як політичні партії, так і незалежні громадські організації. В окремих випадках підсумки паралельного підрахунку політики використовують для того, щоб потім оскаржити офіційні результати в судах.