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В "ЕС" объяснили поддержку Кличко на выборах мэра Киева

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 08:45
В "ЕС" объяснили поддержку Кличко на выборах мэра Киева Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В партии "Европейская солидарность" долгое время пытались убедить мэра Киева Виталия Кличко и его партию "УДАР" пойти на местные выборы вместе. Однако, он отказался.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Киев: кто сразится с Кличко за власть в столице".

Источник РБК-Украина в окружении мэра рассказал, что после отказа Кличко "это вылилось в их публичную истерику".

Сначала в "ЕС" выложили видео, в котором уже открыто предложили Кличко идти на выборы вместе. Потом развесили по городу агитационные борды с изображением Петра Порошенко, который мог бы составить реальную конкуренцию Кличко. Однако, он так и не балотировался.

"Многие наши избиратели положительно относятся к Кличко как к мэру. Если бы мы сейчас пошли в атаку на него, это могло сыграть нам в минус", - объяснил один из собеседников в штабе "ЕС".

Напомним, партия "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит действующего городского голову Виталия Кличко.

Список "Европейской солидарности" на выборах в Киевский городской совет возглавит Марина Порошенко.

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