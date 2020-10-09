Филатов побеждает уже в первом туре на выборах мэра Днепра, - опрос

Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)

Мэр Днепра Борис Филатов выиграет выборы уже в первом туре. За действующего городского голову готовы проголосовать 54% днепрян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Вторым по уровню поддержки среди жителей Днепра является экс-губернатор времен Януковича Александр Вилкул (13,8%). При этом он отстает от Филатова более чем в три раза.

Третье место в рейтинге с 12% поддержки занимает бизнесмен и политик Загид Краснов.

Кандидат от партии президента, главный врач областной больницы и действующий депутат от "ЕС" Сергей Рыженко находится на 5-м месте (7,6%) среди участников гонки.

Исследование проводилось по всей территории г. Днепр. Всего было опрошено 800 респондентов в возрасте старше 18 лет. Данные являются репрезентативными на уровне всего города.

Напомним, 8 октября, в мэра Днепра Бориса Филатова на встрече с жителями в одном из районов города бросили нашатырный спирт. Правоохранители задержали 4 нападавших.

Филатов обвинил в инциденте олигарха Игоря Коломойского - по его мнению, именно поэтому на встрече с избирателями присутствовали журналисты телеканала "1+1", которые ранее на подобные встречи не приходили.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября на мэра Филатова уже совершали нападение. Тогда во время встречи с местными жителями его облили зеленкой.