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В Харьковской области на некоторых участках отсутствуют пандусы

Автор: Юлия Струк

В Харьковской области в ходе местных выборов на некоторых участках отсутствуют пандусы. Также фиксируется отсутствие кабинок для людей с нарушением здоровья.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ на странице в Facebook.

"В Харьковской области представители ОПОРЫ фиксируют отсутствие на некоторых участках пандусов, а также кабинок для людей с нарушением здоровья. На участке в селе Раздолье Первомайского района отсутствовала кабинка для голосования людей с нарушением здоровья", - указано в сообщении.

Отмечается, что, поскольку участок небольшой, там было всего две кабинки. Аналогичную проблему зафиксировали и в селе Николаевка Лозовского района.

"В с. Сахновщина наблюдатель ОПОРЫ заметил 3 кабинки для голосования. Хотя, согласно Избирательному кодексу, средние участки (более 500 избирателей) имеют оснащаться 4 кабинками. Кроме того, отсутствует кабинка для голосования людей с признаками болезни", - сообщили в гражданской сети.

Напомним, во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

Как писало РБК-Украина, ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

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