У Харківській області на деяких дільницях відсутні пандуси

У Харківській області у ході місцевих виборів на деяких дільницях відсутні пандуси. Також фіксується відсутність кабінок для людей з порушенням здоровя.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ на сторінці у Facebook.

"У Харківській області представники ОПОРИ фіксують відсутність на деяких дільницях пандусів, а також кабінок для людей з порушенням здоров’я. На дільниці у селі Роздолля Первомайського району була відсутня кабінка для голосування людей з порушенням здоров’я", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що, оскільки дільниця невелика, там було лише дві кабінки. Аналогічну проблему зафіксували і у селі Миколаївка Лозівського району.

"У с. Сахновщина спостерігач ОПОРИ помітив 3 кабінки для голосування. Хоча, за Виборчим кодексом, середні дільниці (понад 500 виборців) мають оснащуватися 4 кабінками. Крім того, відсутня кабінка для голосування людей з ознаками хвороби", - поінформували у громадянській мережі.

Нагадаємо, під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЦВК назвали вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів одними з найскладніших в історії України. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.