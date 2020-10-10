Ильюк: ответственность за возможный недопуск ОПЗЖ к выборам в Николаеве несет Арахамия

Партия "Слуга народа" пытается не допустить "Оппозиционную платформу - За життя" к участию в выборах в городской совет Николаеве. Ответственность за это несет руководитель Николаевской областной организации и фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

Об этом заявил руководитель Николаевской городской партийной организации ОПЗЖ Артем Ильюк.

По его словам, началось все с блокирования работы комиссии представителями "Слуги народа". В результате это привело к тому, что комиссия не приняла решение по регистрации ОПЗЖ на местные выборы 25 октября.

"Затем был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть вопрос о регистрации нашей партии. И началось шоу - то прятали ключи от помещения, где работает горизбирком, то прятали ключи от сейфа с документами, то прятали сами документы. Все это хранилось в ненадлежащем виде. И эта чехарда сумасшедших событий происходила несколько дней", - заявил политик.

Однако, отмечает Ильюк, городская избирательная комиссия все же зарегистрировала ОПЗЖ на выборы, а СН обратились в суд, чтобы оспорить это решение.

"Суд прошел, "слугам" отказали. Теперь они разрабатывают план по дискредитации нашей партии. Я знаю, что снова включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю, что будет давление на судей. Я знаю, что подключены всевозможные силы, которые будут брошены на Николаев. Потому что они хотят любыми способами не допустить ОПЗЖ к этим выборам", - добавил Ильюк.

Напомним, ранее лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Также в партии "Оппозиционная платформа - За життя" заявили, что в "Слуге народа" продолжают попытку заблокировать их участие в выборах в городской совет Николаева, и призвали президента вмешаться, чтобы не допустить давление на политсилу со стороны руководителей СН.