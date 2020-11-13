UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин выходного дня не помешает второму туру выборов, - ЦИК

Автор: Дмитрий Левицкий

Введение в Украине так называемого карантина выходного дня не помешает проведению второго тура местных выборов в общинах страны. Второй тур в семи городах в это воскресенье состоится, несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Как пояснили в Центризбиркоме, украинские граждане не ограничены в реализации своего конституционного права, однако выборы будут проходить с мерами безопасности.

Так, на входе в избирательный участок у избирателей будут измерять температуру, а в помещении участка будет разметка для соблюдения дистанции и дезинфицирующие средства для рук.

Кроме того, будут выделены отдельные кабинки для голосования избирателей с признаками заболевания.

Напомним, в это воскресенье, 15 ноября, второй тур местных выборов состоится в Одессе, Сумах, Херсоне и еще четырех городах Украины.

Все, что необходимо знать о втором туре местных выборов, вы можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, стало известно, сколько политические партии потратили на рекламу в Facebook перед вторым туром местных выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Центральная избирательная комиссиякарантинВторой тур выборов