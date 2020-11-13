RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Карантин вихідного дня не завадить другому туру виборів, - ЦВК

Автор: Дмитро Левицький

Запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів у громадах країни. Другий тур у семи містах цієї неділі відбудеться, попри карантинні обмеження.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Як пояснили в Центрвиборчкомі, українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть з заходами безпеки.

Так, на вході до виборчої дільниці у виборців будуть вимірювати температуру, а в приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції та дезинфікуючі засоби для рук.

Крім того, будуть виділені окремі кабінки голосування для виборців з ознаками захворювання.

Нагадаємо, цієї неділі, 15 листопада, другий тур місцевих виборів відбудеться в Одесі, Сумах, Херсоні та ще чотирьох містах України.

Все, що необхідно знати про другий тур місцевих виборів, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, стало відомо, скільки політичні партії витратили на рекламу в Facebook перед другим туром місцевих виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Центральна виборча комісіякарантинДругий тур виборів