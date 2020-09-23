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Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на болезнь

Новина українською → Харьков, Среда 23 сентября 2020 11:42
Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на болезнь Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса утвердили в качестве кандидата на пост главы Харьковского горсовета от партии "Блок Кернеса". Соответствующее решение было принято, несмотря на заболевание Керенеса коронавирусом.

Об этом сообщает "Суспільне".

Решение о выдвижении Кернеса было принято единогласно во время заседания Харьковской городской организации партии. В ней принимал участие 21 делегат.

Сейчас Кернес проходит лечение от коронавируса в немецкой клинике "Шарите" в Берлине. Как сообщил пасынок Кернеса Родион Гайсинский в Instagram, состояние мэра значительно улучшилось.

"Врачи решают, когда смогут отпустить (Кернеса - ред.) в Харьков. На выборы идет он и это не обсуждается", - написал Гайсинский.

Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на болезнь

Напомним, Геннадий Кернес находился на больничном с 10 сентября. Позже стало известно, что он заболел коронавирусом и был экстренно доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.

В материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" РБК-Украина пыталось разобраться, кто может претендовать на пост мэра, если действующий городской голова не будет принимать участие в выборах.

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