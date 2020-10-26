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Под Киевом задержали подозреваемого в подкупе избирателей

Новина українською → Васильков, Понедельник 26 октября 2020 09:25
Под Киевом задержали подозреваемого в подкупе избирателей Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Василькове Киевской области задержали 35-летнего мужчину за подкуп избирателей. Мужчине сообщили о подозрении, он находится в следственном изоляторе.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Мужчина на автомобиле Chevrolet привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидатов в депутаты.

"Стоимость одного голоса стоила 200 гривен. Однако было одно условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги", - сообщили в полиции.

По данному факту начато расследование. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст.160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали организатора и более 20 участников "карусели".

Отметим, по состоянию на вечер 25 октября, в Украине было открыто 77 уголовных дел из-за нарушений в день голосования. Всего поступило 4375 сообщений о возможных нарушениях, а также было составлено 224 административных протоколов.

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