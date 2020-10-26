ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом затримали підозрюваного в підкупі виборців

Новость на русском → Васильків, Понеділок 26 жовтня 2020 09:25
Під Києвом затримали підозрюваного в підкупі виборців Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Василькові Київської області затримали 35-річного чоловіка за підкуп виборців. Чоловікові повідомили про підозру, він знаходиться в слідчому ізоляторі.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Чоловік на автомобілі Chevrolet привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидатів в депутати.

"Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак була одна умова - виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень. В якості речових доказів поліцейські вилучили гроші", - повідомили в поліції.

За даним фактом розпочато розслідування. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст.160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали організатора та понад 20 учасників "каруселі".

Відзначимо, станом на вечір 25 жовтня, в Україні було відкрито 77 кримінальних справ через порушення в день голосування. Всього надійшло 4375 повідомлень про можливі порушення, а також було складено 224 адміністративних протоколів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 подозрение подкуп Васильков Задержание
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Екзит-поли місцевих виборів по містах України
Анна Березинаредактор стрічки новин Екзит-поли місцевих виборів по містах України