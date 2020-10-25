ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киевской области открыли дело по факту незаконной выдачи бюллетеней

Новина українською → Киевская область, Воскресенье 25 октября 2020 21:31
В Киевской области открыли дело по факту незаконной выдачи бюллетеней Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киевской области в селе Новые Петривцы полиция открыла уголовное производство по незаконной выдаче бюллетеней. Пенсионеру выдали бланки на основании предъявленного пенсионного удостоверения.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Наблюдатель на участке в селе Вышгородского района заметил факт выдачи бюллетеня не по предъявлению избирателем паспорта. После этого он обратился к полицейскому, который дежурил на участке.

Также на место прибыла оперативная группа местного отделения полиции. Факт задокументировали и открыли уголовное производство по статье 158-1 (незаконное использование бюллетеня).

Ранее сообщалось, что два жителя Николаева организовали сеть подкупа избирателей на местных выборах. Правоохранители задержали фигурантов "сетки" по подкупу избирателей.

Кроме этого, ранее в Киевской области разоблачили сеть подкупа избирателей. В организации подозревают командира одного из факультетов Университета государственной фискальной службы Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Анна Березинаредактор ленты новостей Экзит-полы местных выборов по городам Украины