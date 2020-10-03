Ляшко проигрывает выборы в 208 округе, а потому обвиняет "Наш край", - эксперт

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проигрывает выборы в 208 округе Черниговской области, поэтому обвиняет партию "Наш край" в подкупе избирателей, где политсила даже не выдвинула своего кандидата.

На это обратил внимание политолог Дмитрий Корнейчук в Facebook, опубликовав данные с сайта Центральной избирательной комиссии, где указаны все зарегистрированные кандидаты округа.

"Ляшко проигрывает выборы в мажоритарном 208-м округе, а потому решил сделать провокацию. При этом дал "в штангу": партия "Наш край", которую он обвинил в подкупе, даже не выдвигала своего кандидата. Достаточно открыть сайт ЦИК и посмотреть данные. Кандидатов "Нашего края" среди них нет", - отмечает эксперт.

По его мнению, Ляшко слишком спешил опубликовать разоблачение, что даже не успел проверить данные ЦИК.

"И здесь возникает логичный вопрос: а зачем "радикалу" вообще столь поспешно привязывать "сетку" к другой партии? Может, сам скупает голоса на округе?" - резюмирует политолог.

Напомним, 3 октября на 208 округе в Черниговской области выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата. Сетка насчитывает 5000 тысяч человек.