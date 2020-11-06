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Мэр Тернополя Надал переизбрался на третий срок

Автор: РБК-Украина

Городской голова Тернополя Сергей Надал победил на выборах мэра в первом туре. За него проголосовали 74,59% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Всего в выборах участвовало 10 кандидатов, которые набрали от 0,52% до 5,88%.

Напомним, Сергей Надал был избран городским главой Тернополя в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на эту должность, получив 60% голосов избирателей.

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Ранее сообщалось, что 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Отметим, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября, ЦИК признал результаты выборов в 585 местных советах. Всего были избраны 13 323 депутата.

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