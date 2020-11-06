RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мер Тернополя Надал переобрався на третій термін

Автор: РБК-Україна

Міський голова Тернополя Сергій Надал переміг на виборах мера в першому турі. За нього проголосували 74,59% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії України.

Всього у виборах брало участь 10 кандидатів, які набрали від 0,52% до 5,88%.

Нагадаємо, Сергій Надал був обраний міським головою Тернополя у 2010 році. У 2015 році він переобрався на цю посаду, отримавши 60% голосів виборців.

Популярні новини

Раніше повідомлялося, що 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Зазначимо, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, станом на 5 листопада, ЦВК визнала результати виборів у 585 місцевих радах. Всього було обрано 13 323 депутати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тернопільвыборы