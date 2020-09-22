ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мэры Киева уже зарегистрировали четыре кандидата

Новина українською → Киев, Вторник 22 сентября 2020 12:43
В мэры Киева уже зарегистрировали четыре кандидата Фото: Киевский горсовет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 22 сентября уже зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы горсовета. Завершится регистрация кандидатов 24 сентября включительно.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

  • Андрей Пальчевский (от партии "Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов (от партии "Радикальная партия");
  • Ирина Верещук (от партии "Слуга народа");
  • Виталий Кличко (от партии "УДАР").

Также Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов проходит в период с 15 по 24 сентября включительно. Сами выборы пройдут 25 октября.

Ранее РБК-Украина писало о том, кто представлен в списках партий на выборах в Киевский горсовет.

Также сообщалось, что полиция получила уже 571 сообщение о возможных нарушениях избирательного законодательства. За прошедшие сутки правоохранители открыли два уголовных дела. Всего открыто 65 дел, из них 5 - в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 кандидаты Выборы мэра Киева Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР
Инна Собораредактор ленты новостей Назначен новый исполняющий обязанности директора ГБР