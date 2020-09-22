В мэры Киева уже зарегистрировали четыре кандидата

Киевская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 22 сентября уже зарегистрировала четырех кандидатов на должность главы горсовета. Завершится регистрация кандидатов 24 сентября включительно.

Об этом говорится в постановлениях Киевской городской избирательной комиссии.

Так, кандидатами на должность мэра Киева зарегистрированы:

Андрей Пальчевский (от партии "Победа Пальчевского");

Михаил Поживанов (от партии "Радикальная партия");

Ирина Верещук (от партии "Слуга народа");

Виталий Кличко (от партии "УДАР").

Также Киевский избирком отказал в регистрации самовыдвиженцу Борису Сахно.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии, регистрация кандидатов проходит в период с 15 по 24 сентября включительно. Сами выборы пройдут 25 октября.

Ранее РБК-Украина писало о том, кто представлен в списках партий на выборах в Киевский горсовет.

Также сообщалось, что полиция получила уже 571 сообщение о возможных нарушениях избирательного законодательства. За прошедшие сутки правоохранители открыли два уголовных дела. Всего открыто 65 дел, из них 5 - в Киеве.