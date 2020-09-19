Местные выборы: за сутки открыли 4 уголовных дела за нарушения избирательного процесса

За последние сутки полицейские открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в полицию поступило 47 заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В течение суток в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. За сутки полицейские открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений зафиксировали в Донецкой - 14, по 5 - Одесской и Сумской, по 4 в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.

Правоохранители за время избирательного процесса внесли в ЕРДР сведения о 39 уголовных правонарушениях.

Напомним, МВД на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков. Также система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

По словам главы МВД Арсена Авакова, у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.