Местные выборы: ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей
Центральная избирательная комиссия аккредитовала первых 28 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на местных выборах. Они пройдут 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"На местных выборах аккредитовано 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций", - говорится в сообщении.
ЦИК, в частности, аккредитовала девять наблюдателей - от Европейской сети организаций по мониторингу выборов, 11 - от Украинского конгрессового Комитета Америки, четыре - от Словакии и четыре - от Испании.
Отметим, что сегодня последний день подачи документов для регистрации на местные выборы.
Напомним, ранее ЦИК утвердил формы и цвет бюллетеней на местные выборы.
Кроме того, ЦИК принимает все необходимые меры для того, чтобы местные выборы прошли, а вопрос их переноса из-за пандемии лежит за пределами компетенции комиссии.
В Офисе президента отмечали, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачек заболеваемости COVID-19.