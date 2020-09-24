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Місцеві вибори: ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 21:24
Місцеві вибори: ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах. Вони відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав і 20 - від двох міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, акредитувала дев'ять спостерігачів від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 - від Українського конгресового Комітету Америки, чотири - від Словаччини та чотири - від Іспанії.

Зазначимо, що сьогодні останній день подачі документів для реєстрації на місцеві вибори.

Нагадаємо, раніше ЦВК затвердила форми і колір бюлетенів на місцеві вибори.

Крім того, ЦВК приймає всі необхідні заходи для того, щоб місцеві вибори відбулися, а питання їх перенесення через пандемію лежить за межами компетенції комісії.

В Офісі президента відзначали, що єдиною підставою для скасування виборів може стати різкий стрибок захворюваності COVID-19.

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