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МВД: порчу бюллетеней опроса Зеленского могут приравнять к хулиганству

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 15:20
МВД: порчу бюллетеней опроса Зеленского могут приравнять к хулиганству Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители могут квалифицировать порчу бюллетеней со всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского как мелкое хулиганство. Наказать могут, если гражданин порвет бюллетень.

Об этом в эфире Радио "НВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко считает, что проведение всеукраинского опроса может увеличить количество конфликтов в день местных выборов.

"Я думаю, это будет мелкое хулиганство. Мы же не разрываем книги..., если нам что-то не нравится. Разрывать бюллетени, толкать агитаторов - это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", - пояснил он.

Отметим, за мелкое хулиганство предусмотрено наказание от штрафа до исправительных работ сроком до 2 месяцев. Также за это правонарушение можно получить административный арест на 15 суток.

Напомним, недавно Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов - 25 октября. Глава государства хочет получить от украинцев ответ на 5 вопросов, однако результаты опроса не будут иметь никаких юридических последствий.

Позже в Офисе президента назвали все 5 вопросов всеукраинского опроса.

В материале "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах" вы можете узнать мнение эксперта о том, как этот опрос может повлиять на результат местных выборов.

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