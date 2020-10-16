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МВД заявило о фактах вмешательства в реестр избирателей

Новина українською → Затока, Пятница 16 октября 2020 11:49
МВД заявило о фактах вмешательства в реестр избирателей Фото: полицейский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальная полиция зафиксировала факты вмешательства в работу Единого реестра избирателей. В некоторых территориальных громадах начало неожиданно увеличиваться количество избирателей.

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, рекорд был зафиксирован в Затоке Одесской области, где за месяц появилось 25% таких избирателей. Были отрыты уголовные дела.

В первую очередь, сообщил Геращенко, такое явление касалось небольших объединенных территориальных общин (ОТО). Как правило, это ОТО вокруг Киева или на берегу моря в Одесской области, где "очень дорогая земля и постоянно идут споры за землю", пояснил замминистра.

"Следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Некоторые даже не знали, что их перерегистрировали, некоторые признавались, что их попросили так сделать", - заявил замминистра.

Напомним, МВД запустило чат-бот для фиксации нарушений во время местных выборов в Украине. С помощью чат-бота украинцы смогут известить правоохранителей о выявленном нарушении.

Добавим, правоохранители возбудили 290 уголовных дел за нарушение избирательного процесса. Всего зафиксировали около тысячи административных нарушений.

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