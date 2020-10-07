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В НАПК заявили о существенных недостатках закона о выборах во время карантина

Новина українською → Украина, Среда 07 октября 2020 13:47
В НАПК заявили о существенных недостатках закона о выборах во время карантина Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявляет, что закон об особенностях выборов во время карантина содержит ряд существенных недостатков. Речь идет о законопроекте №4117.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Авторы документа, отмечают в ведомстве, предлагают изменения, которые могут негативно повлиять на прозрачность финансирования и контроля за избирательной кампанией.

Закон в частности предлагает обязать НАПК устанавливать формы финансовых отчетов избирательных фондов и проводить анализ этих отчетов.

В агентстве подчеркивают, что такие изменения будут нарушать права участников избирательного процесса по двум основным причинам:

  • обновленную форму финансовой отчетности избирательных фондов предлагают использовать уже на этих местных выборах. Это означает, что обнародование отчетов может произойти уже после завершения избирательного процесса, поэтому нарушается право избирателей на получение информации.
  • НАПК не имеет доступа к информации о счетах избирательных фондов и достаточно ресурсов для обработки финотчетности. По законодательству такую ​​отчетность представляют в соответствующие территориальные избирательные комиссии, а не в НАПК.

"Штатная численность департамента НАПК, координирующего проверку отчетности избирательных фондов, - всего 25 человек. В то же время для проведения местных выборов образовано 1660 территориальных избирательных комиссий с составом от 9 до 18 человек. То есть, всего около 20 тысяч человек", - пояснил председатель НАПК Александр Новиков.

Он подчеркнул, что с учетом этого перекладывание обязанности проверять кандидатскую отчетность по ТИК на НАПК неприемлемо.

В конце сентября Верховная рада отказалась сократить сроки рассмотрения закона об особенностях выборов во время карантина, но нардепы включили соответствующий законопроект №4117 в повестку дня.

Как писало РБК-Украина, законопроект внесли в Раду 18 сентября; в документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина.

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