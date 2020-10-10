Из-за нарушений избирательного процесса за сутки открыли 24 уголовных дела

Полиция в Украине за минувшие сутки открыли 24 уголовных дела за нарушения избирательного процесса. Всего за вчера в полицию поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Всего же с начала избирательного процесса (5 сентября) правоохранители зарегистрировали 3616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 273 уголовных правонарушениях: 137 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 126 - связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Также полицейские составили 933 административных протоколов, связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее сообщалось, что обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел.

Также РБК-Украина писало, что с понедельника полиция переходит на усиленный режим несения службы на время местных выборов. К охране избирательных бюллетеней планируют привлечь около 47 тысяч силовиков.