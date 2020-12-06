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Названа явка на выборах мэра Кривого Рога на 12:00

Новина українською → Кривой Рог, Воскресенье 06 декабря 2020 14:08
Названа явка на выборах мэра Кривого Рога на 12:00 Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На выборах мэра Кривого Рога явка избирателей по состоянию на 12:00 составляет 14,65%. Погрешность оценки составляет 0,82%.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что нынешняя явка в Кривом Роге выше, чем на местных выборах 25 октября по всей Украине, когда явка на 12:00 составила 13,5%. Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на этот час составила 6,4%.

Названа явка на выборах мэра Кривого Рога на 12:00

Фото: явка в Кривом Роге (oporaua.org)

Наблюдатели ОПОРЫ работают на 60 избирательных участках в Кривом Роге.

Напомним, ранее полиция сообщила, что на выборах мэра Кривого Рога все участки открылись вовремя, а в "день тишины" перед голосованием нарушений не было. В то же время наблюдатели фиксировали непрямую агитацию, в частности, по городу были развешаны борды, оформленные в стилистике одного из кандидатов на пост городского головы.

До этого стало известно, что правоохранители зафиксировали почти 300 сообщений о нарушении избирательного законодательства, а также открыли восемь уголовных дел.

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