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Названо явку на виборах мера Кривого Рогу на 12:00

Новость на русском → Кривий Ріг, Неділя 06 грудня 2020 14:08
Названо явку на виборах мера Кривого Рогу на 12:00 Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На виборах мера Кривого Рогу явка виборців станом на 12:00 становить 14,65%. Погрішність оцінки складає 0,82%.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Повідомляється, що нинішня явка в Кривому Розі вища, ніж на місцевих виборах 25 жовтня по всій Україні, коли явка на 12:00 склала 13,5%. Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей час склала 6,4%.

Названо явку на виборах мера Кривого Рогу на 12:00

Фото: явка в Кривому Розі oporaua.org)

Спостерігачі ОПОРИ працюють на 60 виборчих дільницях у Кривому Розі.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила, що на виборах мера Кривого Рогу всі дільниці відкрилися вчасно, а в "день тиші" перед голосуванням порушень не було. У той же час спостерігачі фіксували непряму агітацію, зокрема, по місту були розвішані борди, оформлені в стилістиці одного з кандидатів на посаду міського голови.

До цього стало відомо, що правоохоронці зафіксували майже 300 повідомлень про порушення виборчого законодавства, а також відкрили вісім кримінальних справ.

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