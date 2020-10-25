Незаконных вбросов бюллетеней до полудня не зафиксировано, - ОПОРА

По состоянию на 12:00 наблюдатели гражданской сети ОПОРА не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней на избирательных участках. Однако они обнаруживали единичные противоправные инциденты.

Об этом информирует гражданская сеть ОПОРА.

Как сообщается, наблюдатели фиксировали попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов. Также имели место факты демонстрации избирателями своих бюллетеней - на 4,7% избирательных участков. А на почти 1% избирательных участков зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень.

"Эти инциденты могли быть связанные как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сообщает ОПОРА.

Напомним, по состоянию на 15:00 местные выборы в Украине проходят спокойно. Национальная полиция не фиксирует серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования.

Ранее РБК-Украина писало, что ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.

Кроме того, ОПОРА обнародовала явку избирателей на местных выборах по состоянию на 12:00.