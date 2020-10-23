ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одесской области во двор кандидата в главы ОТО бросили "коктейли Молотова"

Новина українською → Троицкое, Пятница 23 октября 2020 16:56
В Одесской области во двор кандидата в главы ОТО бросили "коктейли Молотова" Фото: фото остатки зажигательной смеси (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Троицкое (Одесская область) кандидат на должность главы объединенной территориальной общины заявил в полицию, что в его двор бросили два "коктейля Молотова". В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Как рассказал потерпевший, инцидент произошел в ночь на 23 октября.

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к этому правонарушению. Произошедшее квалифицировали как хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одесской области неизвестные совершили покушение на убийство кандидата в депутаты местного совета. Правоохранители возбудили дело и устанавливают злоумышленников.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области бросили "коктейль Молотова" в помещение редакции местной газеты.

До этого трое неизвестных избили главного редактора этого же издания во время съемки сюжета.

Кроме того, в Харьковской области подожгли автомобиль кандидата в депутаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Одесса коктейль молотова кандидаты
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19
Марианна Присяжнюк, Юлия Струк В Минздраве хотят уточнить критерии выздоровления пациента от COVID-19