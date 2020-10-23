В Одесской области во двор кандидата в главы ОТО бросили "коктейли Молотова"

В селе Троицкое (Одесская область) кандидат на должность главы объединенной территориальной общины заявил в полицию, что в его двор бросили два "коктейля Молотова". В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Как рассказал потерпевший, инцидент произошел в ночь на 23 октября.

Сейчас правоохранители разыскивают причастных к этому правонарушению. Произошедшее квалифицировали как хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одесской области неизвестные совершили покушение на убийство кандидата в депутаты местного совета. Правоохранители возбудили дело и устанавливают злоумышленников.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области бросили "коктейль Молотова" в помещение редакции местной газеты.

До этого трое неизвестных избили главного редактора этого же издания во время съемки сюжета.

Кроме того, в Харьковской области подожгли автомобиль кандидата в депутаты.