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В Одесской области избирателей исключили из списков без уведомления

Новина українською → Одесская область, Воскресенье 25 октября 2020 19:50
В Одесской области избирателей исключили из списков без уведомления Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В поселке Затока в Одесской области избиратели составляли акты по факту отсутствия своих фамилий в списках для голосования. Некоторых граждан исключили по решению суда за сутки до даты выборов.

Об этом сообщает ОПОРА.

На одном из участков многие избиратели составляли акты о том, что в день выборов узнали о своем исключении из списков избирателей на основании решения Белгород-Днестровского горрайонного суда от 24 октября.

Интересно, что в некоторых из актов сообщается, что эти же решения отменил в субботу Пятый апелляционный административный суд.

Ранее сообщалось, что в Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.

Также в Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело.

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