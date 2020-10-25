В Одеській області виборців виключили зі списків без попередження
У селищі Затока в Одеській області виборці складали акти за фактом відсутності своїх прізвищ у списках для голосування. Деяких громадян виключили за рішенням суду за добу до дати виборів.
Про це повідомляє ОПОРА.
На одній з дільниць багато виборців складали акти про те, що в день виборів дізналися про виключення зі списків виборців на підставі рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 24 жовтня.
Цікаво, що в деяких актів повідомляється, що ці ж рішення скасував в суботу П'ятий апеляційний адміністративний суд.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області відкрито дві кримінальні справи за фактом можливого підкупу виборців. В одному з випадків виявлено перевезення виборців на зламаних автобусах.
Також в Донецькій області на восьми виборчих дільницях в місті Новогродівка в бюлетенях виявили помилку у прізвищах кандидатів. Поліція відкрила кримінальну справу.