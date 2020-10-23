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Под офисы партии "Єдність" пришли активисты из-за возможного подкупа избирателей

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 16:04
Под офисы партии "Єдність" пришли активисты из-за возможного подкупа избирателей Фото: под офисом партии "Единство" (112.ua)
Автор: РБК-Украина

Активисты общественной организации Национального мониторинга взяли под контроль ячейки партии "Єдність" Александра Омельченко из-за возможного подкупа избирателей. По их словам, они стремятся не допустить дальнейших действий по скупке голосов со стороны партии.

Об этом сообщает "112 Украина" с места событий.

"Поэтому наша общественная организация сегодня берет под контроль все офисы партии "Єдність" Александра Омельченко, чтобы предотвратить дальнейший подкуп избирателей. Здесь смогут работать, агитировать, однако честно. Покупать избирателей, организовывать фальсификации мы не дадим. Ведь за подкуп избирателей через фальсификации к власти в нашей стране всегда приходили бандиты и проходимцы", - заявил член общественной организации Национального мониторинга Алексей Осадчий.

По его словам, во время обысков в офисе партии правоохранители изъяли списки людей, которым уже дали деньги, или планировали их дать, в восьми районах Киева.

Активисты утверждают, что у них есть эти списки и уверяют, что проследят, чтобы люди не продавали свои голоса.

"Нам удалось получить эти списки, поэтому теперь мы знаем фамилии всех фигурантов. И мы предупреждаем, чтобы люди не продавали свои голоса. Мы будем за этим следить. Мешая подкупу избирателей партией "Єдність" Александра Омельченко мы даем возможность людям голосовать беспристрастно, а также - шанс порядочным кандидатам быть избранными и работать на пользу города. Хочу заметить, что мы системно боремся с фальсификациями на выборах еще с 2014 года", - подчеркнул активист.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в киевском офисе партии "Єдність" Александра Омельченко" проходят обыски в связи с информацией о возможном подкупе избирателей.

Позже пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook подтвердила, что было выявлено кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК Украины).

Имена и названия партии в прокуратуре не указали, однако на опубликованных фото можно заметить партийную символику партии "Єдність" Омельченко.

В настоящее время следственные действия еще продолжаются. Решается вопрос относительно сообщения причастным лицам о подозрении.

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