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Отмена второго тура выборов создаст управленческий хаос на местах, - "Пропозиция"

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 20:05
Отмена второго тура выборов создаст управленческий хаос на местах, - "Пропозиция" Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Отсрочка второго тура выборов приведет к правовому и управленческому хаоса на местах. Таким образом центральная власть лишит города легитимно избранных председателей.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Пропозиция".

"Власть нагло нарушает избирательные права граждан и планирует сорвать второй тур выборов городских голов в больших городах. Сделать это хотят с помощью проекта Постановления о внесении изменения в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" № 4234. Ее автор - нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко предлагает не назначать и не проводить повторные голосования по выборам сельских, поселковых и городских голов в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в заявлении.

В партии убеждены, что таким образом речь идет о фактической отсрочке второго тура выборов мэров в городах, где количество избирателей превышает 75 тысяч, и где в соответствии с Избирательным кодексом в нем будет необходимость. И подчеркивают, что согласно Конституции Украины отсрочка выборов возможно лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения.

"Инициатива партии власти о переносе второго тура выборов противоречит Конституции Украины и нарушает законодательство. Ведь согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия из соответствующих местных выборов самостоятельно принимает решение о назначении повторного голосования в соответствующем избирательном округе", - добавляют в партии.

В партии не исключают, что "Слуга народа" планирует проигнорировать выбор граждан и не допустить до вступления в должность избранных глав.

"С помощью силового и административного ресурса они могут протянуть в крупнейших городах на должности секретарей городских советов своих представителей и таким образом получить контроль над городами", - сказано в заявлении.

Политическая партия "Пропозиция" требует от президента Украины, председателя Верховной рады Украины и руководства фракции "Слуга народа" немедленно предоставить исчерпывающие ответы гражданам Украины по инициативе политической партии "Слуга народа" с отсрочкой второго тура местных выборов.

"Требуем прекратить вопиющее нарушение избирательных прав граждан, Конституции и законов Украины. Остановить попытки фальсификации результатов местных выборов в пользу правящей политической силы, прекратить позорное давление на местное самоуправление и попытки узурпировать власть на всех уровнях", - заявляют в "Пропозиции".

Напомним, ранее в КИУ заявили, что перенос второго тура выборов фактически оставит город без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Как известно, в Верховной раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.

Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.

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