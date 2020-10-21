Відміна другого туру виборів створить управлінський хаос на місцях, - "Пропозиція"

Відтермінування другого туру виборів призведе до правового та управлінського хаосу на місцях. У такий спосіб центральна влада позбавить міста легітимно обраних голів.

Про це йдеться у заяві політичної партії "Пропозиція".

"Влада нахабно порушує виборчі права громадян та планує зірвати другий тур виборів міських голів у великих містах. Зробити це хочуть за допомогою проєкту Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" № 4234. Її автор - нардеп від "Слуги народу" Тетяна Грищенко пропонує не призначати і не проводити повторні голосування з виборів сільських, селищних і міських голів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в заяві.

У партії переконані, таким чином йдеться про фактичне відтермінування другого туру виборів мерів у містах, де кількість виборців перевищує 75 тисяч, і де згідно з Виборчим кодексом у ньому буде необхідність. І наголошують, що згідно з Конституцією України відтермінування виборів можливе лише за умови введення воєнного чи надзвичайного стану.

"Ініціатива партії влади щодо перенесення другого туру виборів суперечить Конституції України і порушує законодавство. Адже згідно з ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів самостійно приймає рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі", - додають в партії.

У політсилі не виключають, що "Слуга народу" планує проігнорувати вибір громадян і не допустити до вступу на посаду обраних голів.

"За допомогою силового та адміністративного ресурсу вони можуть протягнути у найбільших містах на посади секретарів міських рад своїх представників і у такий спосіб здобути контроль над містами", - сказано в заяві.

Політична партія "Пропозиція" вимагає від президента України, голови Верховної ради України та керівництва фракції "Слуга народу" негайно надати вичерпні відповіді громадянам України щодо ініціативи політичної партії "Слуга народу" з відтермінування другого туру місцевих виборів.

"Вимагаємо припинити кричуще порушення виборчих прав громадян, Конституції та законів України. Зупинити спроби фальсифікації результатів місцевих виборів на користь провладної політичної сили, припинити ганебний тиск на місцеве самоврядування та спроби узурпувати владу на всіх рівнях", - заявляють у "Пропозиції".