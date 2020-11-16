ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Повторные выборы в Новгород-Северском пройдут в январе 2021

Новина українською → Новгород-Северский, Понедельник 16 ноября 2020 18:42
Повторные выборы в Новгород-Северском пройдут в январе 2021 Фото: ЦИК Украины (cvk.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила повторные выборы мэра Новгород-Северского (Черниговская область) на 17 января 2021 года. Выборы назначены, поскольку победитель голосования 25 октября умер.

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Сообщается, что на сегодня известно, что повторные выборы пройдут в четырех областях: Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской.

"Новгород-Северский - 17.01.2021 тут будут выбирать мэра (избранный на выборах 25 октября - умер)", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом в конце октября. Известно, что у него была двусторонняя пневмония. Он побеждал на местных выборах 25 октября.

Ранее сообщалось, что повторные выборы мэра Борисполя также перенесли на январь 2021. Городской голова Анатолий Федорчук, который лидировал на выборах, тоже умер от COVID-19. Он заболел за три недели до выборов и был госпитализирован в Переяславскую больницу.

Сегодня также стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового. Он тоже болел коронавирусной болезнью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Черниговская область мэр Местные выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Рейтинг кандидатов в Одессе
Рейтинг кандидатов в Одессе
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине вернули общенациональный карантин: что запрещено