Повторные выборы в Новгород-Северском пройдут в январе 2021

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила повторные выборы мэра Новгород-Северского (Черниговская область) на 17 января 2021 года. Выборы назначены, поскольку победитель голосования 25 октября умер.

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Сообщается, что на сегодня известно, что повторные выборы пройдут в четырех областях: Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской.

"Новгород-Северский - 17.01.2021 тут будут выбирать мэра (избранный на выборах 25 октября - умер)", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом в конце октября. Известно, что у него была двусторонняя пневмония. Он побеждал на местных выборах 25 октября.

Ранее сообщалось, что повторные выборы мэра Борисполя также перенесли на январь 2021. Городской голова Анатолий Федорчук, который лидировал на выборах, тоже умер от COVID-19. Он заболел за три недели до выборов и был госпитализирован в Переяславскую больницу.

Сегодня также стало известно о смерти новоизбранного мэра Конотопа Александра Лугового. Он тоже болел коронавирусной болезнью.