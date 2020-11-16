ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повторні вибори в Новгород-Сіверському пройдуть у січні 2021

Новость на русском → Новгород-Сіверський, Понеділок 16 листопада 2020 18:42
Повторні вибори в Новгород-Сіверському пройдуть у січні 2021 Фото: ЦВК України (cvk.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила повторні вибори мера Новгород-Сіверського (Чернігівська область) на 17 січня 2021 року. Вибори призначені, оскільки переможець голосування 25 жовтня помер.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні відомо, що повторні вибори відбудуться в чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській.

"Новгород-Сіверський - 17.01.2021 тут обиратимуть мера (обраний на виборах 25 жовтня - помер)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус у кінці жовтня. Відомо, що у нього була двостороння пневмонія. Він перемагав на місцевих виборах 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що повторні вибори мера Борисполя також перенесли на січень 2021. Міський голова Анатолій Федорчук, який лідирував на виборах, теж помер від COVID-19. Він захворів за три тижні до виборів і був госпіталізований до Переяславської лікарні.

Сьогодні також стало відомо про смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового. Він теж хворів на коронавірусну хворобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Черниговская область мэр Місцеві вибори
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Рейтинг кандидатів в Одесі
Рейтинг кандидатів в Одесі
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено