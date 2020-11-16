Повторні вибори в Новгород-Сіверському пройдуть у січні 2021

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила повторні вибори мера Новгород-Сіверського (Чернігівська область) на 17 січня 2021 року. Вибори призначені, оскільки переможець голосування 25 жовтня помер.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні відомо, що повторні вибори відбудуться в чотирьох областях: Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській.

"Новгород-Сіверський - 17.01.2021 тут обиратимуть мера (обраний на виборах 25 жовтня - помер)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус у кінці жовтня. Відомо, що у нього була двостороння пневмонія. Він перемагав на місцевих виборах 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що повторні вибори мера Борисполя також перенесли на січень 2021. Міський голова Анатолій Федорчук, який лідирував на виборах, теж помер від COVID-19. Він захворів за три тижні до виборів і був госпіталізований до Переяславської лікарні.

Сьогодні також стало відомо про смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового. Він теж хворів на коронавірусну хворобу.