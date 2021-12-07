ru ua
Вт, 07 декабря News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Право на обыски и изьятие документов. Зачем власть усиливает АМКУ

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 10:34
Право на обыски и изьятие документов. Зачем власть усиливает АМКУ Фото: полномочия Антимонопольного комитета усиливают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Украине усиливают полномочия Антимонопольного комитета. Ему хотят дать широкий инструментарий, дать право проводить обыски, в том числе, у физических лиц.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кнут для олигарха. Как и зачем власть хочет усилить Антимонопольный комитет".

Бывший заместитель главы АМКУ, а ныне советник юридической группы LCF Нина Сидоренко считает, что именно вопрос "ночных проверок" вызывает больше всего опасений у бизнес-сообщества.

По ее мнению, этот момент следовало бы детализировать на уровне закона и перенести на более поздний этап.

"Украинское общество и бизнес-сообщество должны быть убеждены, что в результате антимонопольной реформы разумный баланс между эффективностью конкурентного ведомства и правом на защиту субъектов хозяйствования будет достигнут", - отметила она в комментарии РБК-Украина.

Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская сказала, что Комитет согласен пойти на компромисс в этом вопросе. Право обыскивать помещения физлиц перенесут на более поздние этапы реформы, а саму процедуру максимально подробно пропишут в законодательстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антимонопольный комитет Украины
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11
Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11