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Президент подписал закон об отмене справки о несудимости на выборах

Новина українською → Киев, Суббота 19 сентября 2020 10:50
Президент подписал закон об отмене справки о несудимости на выборах Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательность для кандидатов в депутаты на местных выборах подавать во время регистрации справку о наличии или отсутствии судимости. Речь идет о законе №3995.

Соответствующая информация опубликована на сайте Рады.

В графе "Даты и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной рады, а 18 сентября был возвращен с подписью от президента.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

Напомним, 15 сентября Верховная рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах.

РБК-Украина писало, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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