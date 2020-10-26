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Протоколы из будущего: ОПОРА фиксирует нарушения в Сумской области

Автор: Дмитрий Левицкий

В Верхнесыроватской территориальной избирательной комиссии (Сумская область) зафиксировали протоколы с датой и временем, которые не соответствуют действительности. Члены теризбиркома решили внести изменения в документацию участковой избирательной комиссии.

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Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Протоколы с недействительными датой и временем упаковки поступили из участковой избирательной комиссии № 590593, которая находится в селе Зализняк. Время указанное в протоколах не совпадает с фактическим.

"На протоколах было обозначено время упаковки от 01:30 до 02:30, хотя фактически поступили протоколы из участка раньше 01:30", - пояснили в ОПОРА.

Напомним, в Закарпатской области наблюдатели зафиксировали, что одна из кандидатов в главы ОТО присоединилась к подсчету голосов на избирательном участке.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области кандидата в депутаты не внесли в избирательный бюллетень.

Кроме того, в Ивано-Франковской области женщина планировала проголосовать за всю семью. Полиция возбудила два уголовных дела.

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