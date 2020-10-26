Протоколи з майбутнього: ОПОРА фіксує порушення у Сумській області

У Верхньосироватській територіальній виборчій комісії (Сумська область) зафіксували протоколи з датою та часом, які не відповідають дійсності. Члени тервиборчкому вирішили внести зміни в документацію дільничної виборчої комісії.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Протоколи з недійсними датою та часом пакування надійшли з дільничної виборчої комісії № 590593, що знаходиться у селі Залізняк. Час вказаний на протоколах не збігається з фактичним.

"На протоколах було позначено час пакування від 01:30 до 02:30, хоча фактично протоколи надійшли з дільниці раніше за 01:30", - пояснили в ОПОРА.

Нагадаємо, у Закарпатській області спостерігачі зафіксували, що одна з кандидатів в голови ОТГ долучилася до підрахунку голосів на виборчій дільниці.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області кандидата в депутати не внесли у виборчий бюлетень.

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