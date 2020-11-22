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В Ровно полиция предотвратила подкуп избирателей в пользу кандидата в мэры

Новина українською → Ровно, Воскресенье 22 ноября 2020 19:14
В Ровно полиция предотвратила подкуп избирателей в пользу кандидата в мэры Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ровно правоохранители предотвратили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры города. Попытку подкупа избирателей зафиксировали на избирательном участке на улице Фабричной.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Полицейские установили соорганизатора схемы подкупа избирателей, который предлагал жителям города определенную сумму средств, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Организатора подкупа полиция также установила.

"Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен был подтвердить свое волеизъявление путем осуществления фотосъемки бюллетеня", - рассказали в полиции.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали 7 фактов фотографирования бюллетеней, один из которых не удалось подтвердить.

Правоохранители возбудили дело по факту подкупа избирателей. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Причастных к подкупу пригласили в отделение полиции для дачи объяснений.

Напомним, сегодня утром наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали ряд нарушений на выборах в Ровно. В частности, на избирательных участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования.

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