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У Филатова озвучили первые результаты параллельного подсчета голосов

Новина українською → Днепр, Воскресенье 22 ноября 2020 21:58
У Филатова озвучили первые результаты параллельного подсчета голосов Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Штаб действующего мэра Днепра Бориса Филатова проводит параллельный подсчет голосов. Согласно параллельному подсчету, явка избирателей во втором туре мэрских выборов составила порядка 25% и стала одной из самых высоких в Украине.

Об этом сообщает "Наше місто".

Также в штаб сообщили, что проголосовало почти 193 тысячи избирателей.

По результатам обработки 32% бюллетеней, за Бориса Филатова свои голоса отдали 78,93% избирателей, за Загида Краснова – 17,90%.

Напомним, что по данным экзит-пола Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

Ранее сообщалось, в Днепре не удалось избрать мэра в один тур, потому что никто из 17 кандидатов не набрал более 50% голосов. После обнародования официальных результатов, ТИК назначила повторное голосование 22 ноября 2020.

На прошлых выходных также состоялся второй тур местных выборов. В частности, победу во втором туре выборов мэра Луцка получил Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

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